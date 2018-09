¿Cómo puede influenciar el voto puertorriqueño en las elecciones estatales de Florida?

El 20 de septiembre del 2017 el huracán María tocó tierra en Puerto Rico como ciclón de categoría 4…Durante más de 16 horas María arrasó con todo a su paso, dejando destrucción, desolación y llanto.



El resultado fue devastador. Miles de personas perdieron sus hogares y otras menos afortunadas, perdieron mucho mas que eso…la vida.



En los meses posteriores se habló de 64 fallecidos, sin embargo 11 meses despues de la tormenta un informe independiente de la Universidad George Washington encargado por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rossellóreveló que el huracán María causó aproximadamente 2.975 muertes…46 veces más que el número oficial dado por el gobierno.



Tras la revelaciónel presidente Donald Trump criticó el informe y utilizó su cuenta de twitter para rechazar la cifra de muertos e incluso acusó a los demócratas de inflar el numero para dañarlo políticamente.



Y es que segun trump, su administracion ha hecho un trabajo fantastico.



Trump - “Creo que Puerto Rico fue un éxito incredible no reconocido”



Tanto demócratas como republicanos calificaron los comentarios de insensibles. El representante demócrata de la Florida Robert Asencio no concibe la idea. Por otro lado hay quienes han optado por tomar posiciones que para unos resultan confusas, como el líder republicano, Paul Ryan.



Paul Ryan - "Las muertes no hacen que una persona se vea mal, así que no tengo ninguna razón para disputar estos números"

Incluso aliados de Trump, como Rick Scott, candidato al senado estatal y el candidato a gobernador por la Florida Ron Desantis le dieron la espalda y se distanciaron de los comentarios del presidente.

Se estima que más de 300,000 puertorriqueños han huido de la isla despues de Maria. La mayoría están en Florida Central; alrededor de un tercio se encuentran en el sur de la Florida.



Muchos, no planean regresar como es el caso Rosa Maria Hernandez que encontrórefugio en Florida.



Pero la pregunta de cara a las elecciones estatales es como puede esta revelacion influenciar el voto en la florida?



El representante Asencio ve el potencial de los puertorriqueños en el estado para enviar un poderoso mensaje a la administración Trump en las elecciones de noviembre.



Podrian los puertorriquenos y convertir a la florida en un estado democrata en las proximas elecciones? Eso lo sabremos el proximo 6 de noviembre.