[Crónica W] Diversidad en la moda

Por: Wendy Lazcano

Todas somos bellas de formas diferentes y eso debe reflejar los maniquíes. Ahora las grandes marcas se apuntan a la diversidad incluyendo a modelos no convencionales. Pero ¿se trata de diversidad o de marketing?

Diversidad, ese es el eslogan que cada año abanderan las marcas más populares en el mundo de la moda. Un mundo que reconoce que no pretende ser igualitario sino inspirador, como la realeza.

He hablado con dos modelos que se desmarcan de los cánones clásicos de belleza: Lorena Durán, la modelo curvy más famosa de España y Marían Ávila, una modelo española con síndrome de down que desfiló en el New York Fashion Week.

¿Cómo es el pistoletazo de salida en el mundo de la moda siendo diferente?

Las marcas que incluyen modelos diferentes gozan de una mayor visibilidad en los medios, y quizás sea por eso que se apunten a lo heterogéneo, que vayan de Open Mind por la vida.

Pensemos en Winnie Harlow, la guapa con vitíligo de desigual. Muchas firmas cuenten con ella en sus desfiles y se ponen el punto de la diversidad (…) pero el vitíligo de Winnie es simétrico, es bonito, la mayoría de la gente que padece la enfermedad no se siente identificada con ella.

Es verdad que hay muchas más modelos de diferentes razas, edades, tallas pero son la minoría, no representan la realidad. Son un cupo que llenar (…).

¿Entonces hablamos de diversidad o Marketing?

A pesar de los avances hay un camino largo por recorrer en esta pasarela interminable que es el mundo de la moda. Las modelos diferentes, que en realidad no lo son, no deben ser un cupo mínimo que llenar en las firmas ni una forma de publicidad.

Pero por el camino de esta larga lucha, sigamos los consejos de una modelo que hizo normal lo diferente.