Lo que el Gobierno compró en Toca, Boyacá, y no pagó

Vitelvina Lozano de 65 años de edad, abrió una cuenta corriente hace tres años en Toca, Boyacá con la esperanza de recibir los $7 millones que el entonces Incoder le prometió, tras escriturar su terreno a dicha entidad porque requerían su predio, ubicado en la vereda Leonera, para ampliar el embalse de La Copa, sin embargo, como el coronel del realismo mágico, no le llega la plata.

“Yo dejo 10 mil pesitos, y digo yo: la cuenta no se puede cancelar porque, qué tal diga ahora si la necesitamos. Que algún día nos consignen, como esperanza. (…) Yo cada nada voy al banco y preguntó, me dicen: aquí no ha llegado nada, ahí si como dice la canción: Aquí no ha llegado nada”, narra entre risas la señora Lozano quien cuenta que la finquita fue una herencia que le dejó su esposo fallecido.

El caso de doña Vitelvina lo padecen varios campesinos que viven cerca de la represa, dicen ellos que en agosto de 2015 llegaron funcionarios del liquidado Incoder, realizaron reuniones, les socializaron el proyecto del embalse y les impusieron el pago por sus fincas.

Hasta la familia de la esposa del alcalde de Toca, Isaías Neira se vio afectada por el incumplimiento del Incoder. “Conozco el caso específico de mi suegro, él, les entregó la escritura y desde luego está en la oficina de instrumentos públicos porque así lo constata el año 2015, el hizo la escrituración, tres años después ni le han recibido, tampoco le han pagado”.

En medio de la zozobra, y arriesgándose a la gigantesca Bogotá, los campesinos decidieron viajar en busca de respuestas a través de derechos de petición en la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, en la Agencia Nacional de Tierras, Fiduagraria y Patrimonio Autónomo encontrando la misma respuesta.

"Sinceramente me mamé y dije: dejo que esos hijueputas se la traguen y no me pongo a joder más (…) Sinceramente me siento robado”, dice Misael Coronado de 74 años de edad, a quien le prometieron $48 millones de pesos por una hectárea de tierra.

Y es que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría llegaron a la conclusión que el 90 por ciento de las actividades socio-ambientales en la Represa La Copa, contenidas en un fallo del Consejo de Estado de marzo de 2015, están paralizadas porque el Ministerio de Agricultura no ha realizado la adquisición de los predios para la ampliación de la misma.

Héctor Alba Camargo junto a sus dos hermanas, decidió emigrar a Bogotá por falta de oportunidades, ellos que también escrituraron se han acercado a las oficinas de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural encontrando respuestas como por ejemplo: “Preguntó: ¿Está el doctor representante de la agencia? Y me responden: No está; espere a ver si está; ah, el salió; no tiene tiempo y así hemos estado”.

Blanca Estella Alba dice que está sorprendida con todas las evasivas del Gobierno Nacional que dice que está estudiando la problemática y hasta les dijeron: “Hay un embargo en Valledupar, pero ese embargo la Agencia no lo pudo levantar, pero que el banco no puede pagar dichos predios”.

Según doña Blanca aunque es económico el impuesto, por ser tierras de campo, llevan tres años pagándolo y siendo tierras del Estado. “Nosotros estamos pagando el impuesto desde de 2016, 2017 y 2018 de los terrenos de ellos. El impuesto predial”.

Ante este panorama la Defensoría del Pueblo de Boyacá solicitó: apertura del incidente desacato contra el Ministerio de Agricultura para que de esa forma esa entidad se apersone de lo que está ocurriendo con los campesinos de La Represa La Copa en Toca.

Vea aquí : Documentos problemática Embalse