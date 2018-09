¿Por qué se siguen arrodillando los jugadores de la NFL durante el himno?

La temporada de la liga nacional de fútbol americano en Estados Unidos acaba de empezar y los jugadores continúan arrodillándose. Los más recientes fueron jugadores de los Miami Dolphins. La pregunta es, cuándo empezó este movimiento y por qué.

Hace ya dos años que con este himno entonando, el que era mariscal de campo de San Francisco, Colin Kaepernick, decidió arrodillarse como forma de protesta contra la falta de igualdad y las injusticias que ocurren en este país. Kaepernick buscaba apoyar el Movimiento Black Lives Matter, Las Vidas Negras Importan.

En Agosto del 2016 dio su primera declaración a la prensa sobre este tema y explicó cuál era su motivación principal: "There is police brutality. People of color have been targeted by the police. Thats a large part of it. They are government officials. They are put place by the government. That is something this country needs to change. Cops are getting paid leave for killing people. Thats not right. Thats not right by anyone standars."

El primer año, el movimiento obtuvo poca atención, pero en Septiembre del 2017 el presidente Donald Trump se convirtió en un catalizador de la protesta, cuando en un mitin de campaña en Alabama, dijo lo siguiente: "Wouldnt you love to see one of these NFL Owners when someone disrepects our flag, say get that son of a bitch of the field. Out. He’s fired. FIRED!"

Desde que el movimiento inició más de 200 jugadores han seguido a Kaepernich y se han arrodillado como forma de protesta. Sin embargo, él no ha logrado volver a jugar profesionalmente pero sí ha logrado permanecer como la cabeza del debate.

Especialmente después de que Nike lo eligiera como el rostro de los anuncios conmemorativos a los 30 años de su campaña “Simplemente Hazlo.”

Este anuncio desató protestas a favor y en contra en toda la nación. Los que se oponen llegaron hasta a quemar camisetas y zapatillas de la marca. Pero ha Nike no le ha ido mal, según un estudio revelado por Edison Trends en los días posterior al estreno del anuncio sus ventas por internet subieron en un 31%.

Después de todo esto Colin Kaepernick ha logrado su meta? El ex jugador de la NFL Jawanda Sterling nos da su opinión. "I don't think its gotten to that point yet. It has definitely raised awareness. People are talking about iit, people are communicating about. And thats is something they normally wouldn’t if this never happened. So in that regards yes I think there has been progress or an accomplishment about it. But its not nearly how it should or needs to be."

Pese a las presiones del presidente Trump, la NFL, junto con el sindicato de jugadores, han decidido suspender temporalmente la política que sanciona a los jugadores que se arrodillen. Así que hasta el momento pueden seguir protestando sin consecuencias.

Le puede interesar: