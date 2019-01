Debemos cuidar a las personas que están sufriendo: Sergio Fajardo El ex candidato presidencial aclaró que es un momento sensible en Colombia y que se deben cuidar las palabras para no avanzar en esta confrontación con quienes piensan diferente.

No utilicemos este hecho para dañar más el espíritu de Colombia que hoy está muy dolorido: Sergio Fajardo, ex candidato presidencial. Foto: Getty Images