Dijeron que me entregarían el apartamento en 2015 y no lo han hecho: Ángela María Atuesta En entrevista con Julio Sánchez Cristo, la denunciante habla sobre compra que hizo de un apartamento hace cuatro años en Cartagena y aún no se le ha entregado.

La W radio trató de comunicarse con la constructora, pero no hubo disposición de diálogo. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo