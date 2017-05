Elle Fanning habla de "How to talk to girls at parties" y "The beguiled" La joven actriz habla con La W desde el Festival de Cine de Cannes, donde presenta sus películas junto a la actriz australiana Nicole Kidman.

La actriz Elle Fanning presenta la película "The Beguiled" en la sección oficial del Festival de Cine Internacional de Cannes. Foto: Agencia EFE/SEBASTIEN NOGIER