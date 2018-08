Es contradictorio que el movimiento Colombia Humana no cuente con personería jurídica La periodista María Isabel añadió que "si Colombia Humana no cuenta con personería jurídica no tendrá los beneficios de la oposición: financiación y derecho a réplica".

El movimiento Colombia Humana está dirigido por el senador Gustavo Petro . Foto: Redacción W Radio