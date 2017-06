Gobierno no está invirtiendo en programas de alimentación en La Guajira: Judicatura El presidente de la Judicatura, Pedro Sanabria, reveló en La W que un fallo evidenció que en 15 municipios hay niños que no están estudiando y por ello no se benefician del PAE.

"Gobierno no está invirtiendo en programas de alimentación en La Guajira", dice la Judicatura | Imagen de referencia. Foto: Colprensa