La ponderada carta de la ONU sobre la JEP La periodista dijo que dicha carta no cumplió con las expectativas de algunas personas además de no insinuar que el presidente no tuviera las facultades para hacer sus objeciones.

Lo que lamenta la ONU es que luego de dos años la JEP no cuente con el reglamento para garantizar su funcionamiento autónomo independiente: María Isabel Rueda . Foto: Redacción W Radio