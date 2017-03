Las mujeres mueren más por violencia de pareja que por VIH: Musimbi Kanyoro En diálogo con Vicky Dávila, Musimbi Kanyoro, presidente del Global Fund for Women, habla sobre el Foro Women Working for The World y cuál es la situación de la mujer actualmente.

Musimbi Kanyoro es una de las activistas en derechos de la mujer más reconocidas en el mundo. Foto: Getty images