Me sorprende que a Bogotá no le haya llegado ni una sola cámara de seguridad: Daniel Mejía En entrevista con Julio Sánchez Cristo, el secretario de Seguridad de Bogotá afirma que el ministerio del Interior aseguró que no tenía recursos para tal fin.

Daniel Mejía asegura que el Concejo de Bogotá ha estado muy comprometido con el distrito. Foto: Colprensa