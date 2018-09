No habrá por lo pronto negociadores con el Eln, pero las puertas siguen abiertas No habrá alguien sensato del Eln que los convenza que están en un momento histórico, ¿por qué no lo aprovechan?: María Isabel Rueda.

La periodista María Isabel recordó que el Gobierno le exige al Eln la liberación de todos los secuestrados para el avance de las negociaciones de paz. Foto: Redacción W Radio