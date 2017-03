¿Por qué es importante un productor de cine? Richard Burton responde Richard Burton, productor de la cinta 'The Space Between Us', en cartelera en el país desde la semana pasada, habla sobre la realización de la película y su papel como productor.

¿Por qué es importante un productor de cine? Richard Barton responde. Foto: W Fin de SemanaCon Juan David Cardozo