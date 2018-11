¿Qué impacto que ha tenido el movimiento Me Too en las causas feministas en el mundo? En Partida W del 01 de noviembre, la feminista Mar Candela y la libertaria Tatiana Castelblanco, debatieron sobre el impacto del movimiento Me Too en las causas feministas.

La feminista Mar Candela y la libertaria Tatiana Castelblanco, debatiendo en Partida W. Foto: Partida W