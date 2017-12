Rigo Urán: No digo que voy a ganar, pero me estoy preparando para hacer buenas carreras El ciclista colombiano habló en Deportes W del impacto positivo que traerá la Vuelta a Colombia Oro y Paz 2.1, de su negocio Go Rigo Go y opinó sobre el caso de Froome.

Rigoberto Urán . Foto: Colprensa