“10 años de esta pesadilla”, el relato de Jessica Cediel sobre inyección de biopolímeros

La actriz y presentadora colombiana, Jessica Cediel, habló en La W tras la decisión del tribunal Superior de Bogotá de absolver al médico Martín Carrillo, quien le inyectó el producto Hialucorp causándole graves problemas de salud.

Cediel explicó cómo llegó al médico, “Todo comenzó con una amistad que inicialmente fue sincera, pero aparentemente solo fue de mi parte”, además, la presentadora negó haber tenido una relación con el médico, “él tiene otra preferencia sexual” aseguró.

También señaló por qué decidió hacerse este procedimiento, “él fue el que se acercó a mí a decirme que estaba haciendo inyecciones de hidratación en glúteos y me ofreció el procedimiento, yo no se lo solicité” afirmó.

Según Cediel, el médico le explicó que ya les había realizado el procedimiento a varias presentadoras e integrantes de la farándula colombiana y “no me dio ninguna contraindicación, me dijo que era ácido hialurónico y que se me reabsorbía en seis meses. Solo tenía que usar faja bicicletero, fue la única indicación”.

De acuerdo con el sentido relato de la presentadora, ella comenzó a ver que le salieron unos “gorditos” en varias partes de su cuerpo, sin embargo, el médico le aseguró que no era nada grave y que no se preocupara. “Gracias a Dios decidí recurrir a un cirujano para quitarme los "gorditos", quien me dijo que no tenía grasa sino biopolímeros”. Según Cediel, el doctor le reveló que “tienes plástico y silicona líquida en varias partes de tu cuerpo y esto es una enfermedad de por vida”.

También se defendió ante quienes dicen que ella debía conocer lo que el médico le inyectó, pero “cuando uno va al supermercado y compra una carne mala, por ejemplo, uno no le reclama al matadero sino a quién se lo vendió” y añadió que “quien debe tener el conocimiento de los productos, ¿el paciente o el profesional de la salud? Creo que el segundo porque fue el que estudió para eso, sino, para qué vamos a los especialistas” se cuestionó.

De igual forma, Cediel criticó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, “un tribunal no puede decir que no hay daño psicológico por esto, eso no es verdad, lo que pasa es que yo he tenido que ser fuerte, soy una mujer común y corriente que sufrió un daño de por vida en su cuerpo y en su mente”.

Ella afirmó que aunque toda esta situación le ha generado un fuerte “choque emocional y depresión”, ya lo perdonó.

Finalmente, explicó lo que quiere lograr con este proceso, “quiero la verdad, no voy a recibir dinero, lo único que quiero es que reconozca públicamente que él falló”.

“Ni con el oro que te den jamás recuperarás tu salud y ya llevo 10 años de mi vida viviendo esta pesadilla” finalizó la actriz entre lágrimas.

Otros casos

Durante la entrevista también contó su caso, Caroline Rodríguez, quien se desempeñó como jefe de prensa del médico.

Rodríguez afirmó que después de hacerse el procedimiento comenzó a ver algunas anomalías “Después de comentarle que tenía protuberancias, me respondió que el ácido hialurónico se aglutinó. Me dijo que me tranquilizara y que no era nada, que fuera todas las semanas a hacerme ultrasonido”.

“Llevo tres cirugías, voy para una cuarta. Tengo un hijo y temo lo que le pueda pasar de ahora en adelante” puntualizó.