15.100 hectáreas de coca han sido erradicadas en lo que va del 2017

15.100 hectáreas de coca han sido erradicadas en lo corrido del 2017, según reveló este martes el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado de la República.

Según Villegas, en estos cinco meses del 2017 se igualó el número de hectáreas erradicadas el año pasado gracias a la implementación de la erradicación manual con glifosato.

El Ministro explicó que hay 9 mil hombres de la Fuerza Pública en las labores de erradicación y que, contrario a lo que se dice en algunos sectores, la erradicación manual con glifosato es mejor que la aérea, al tener una efectividad del 95 %, frente al 33 % de la áerea.

Agregó que "hay hectáreas de coca que no están siendo cosechadas, eso no había sucedido, está sucediendo en Guaviare, en Tumaco y en Caquetá. Creemos que esto se deriva de hechos como la intervención que se ha hecho en la cadena del narcotráfico y de la no presencia de las Farc en el negocio. Hoy el precio del kilo de hoja de coca, que está en 2800 pesos, es el mismo del 2011".

Para Villegas, la combinación de la erradicación y la sustitución significa la posibilidad de que Colombia deje de ser el primer abastecedor de cocaína en el mundo.