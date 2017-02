44,2% cree que inclusión de vicepresidente de Venezuela a lista Clinton afecta a Colombia

El vicepresidente de Venezuela fue incluido por EE.UU. en la “lista Clinton” que es la lista negra de empresas y personas que tienen relación con el narcotráfico, En su concepto ¿Esto afecta o no a Colombia?

Sí afecta 44,2%

No afecta 38,7%

No sabe 15,7%

No responde 1,4%

De los siguientes sistemas de transporte ¿En cuál se siente usted menos seguro?

Mototaxi 25,3%

Sistema masivo 22,0%

Buses urbanos 16,7%

Taxis amarillos 16,2%

Bicitaxi 2,5%

Uber 2,4%

Taxis blancos 0,6%

En ninguno de los anteriores 10,4%

No sabe / No responde 3,9%



La Fiscalía ordenó la captura de 18 líderes camioneros, por presunta falsa chatarrización de tractomulas, ¿Usted cree o no que hubo fraude?

Sí cree 48,9%

No cree 20,1%

No sabe 31,0%

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro asegurÓ que hay una “migración en masa” de colombianos a Venezuela ¿Usted le cree o no le cree?

Sí cree 11,7%

No cree 80,5%

No sabe / No responde 7,8%

Presentación previa del documento adjunto: