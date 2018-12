A pesar de las diferencias políticas, debemos tener una visión común: Iván Duque

En la alocución presidencial para el cierre del año 2018, Iván Duque realizó un balance de sus primeros cuatro meses como presidente de la República.

Inicialmente, el mandatario expuso que durante su gobierno se han presentado varias reformas para la lucha contra la corrupción:

“Tomamos decisiones desde el poder ejecutivo para ganar en transparencia, para permitir un mejor escrutinio de los ciudadanos a las funciones del Estado y para poder evaluar cómo se desempeñaban cada uno de los funcionarios y, por supuesto, que se puedan conocer las declaraciones de renta de los altos funcionarios del Estado”, señaló el mandatario.

En adición a lo anterior, Duque aseguró que en lo corrido de su mandato se han judicializado a más de 10.000 criminales, los sectores de la educación y la salud cuentan con el mayor presupuesto de su historia y el salario mínimo vivió su mayor aumento real en dos décadas.

Haciendo referencia a la reforma de reactivación económica, el presidente de la República comentó que esta medida le bajará la carga tributaria a todos los tipos de empresa, “para que inviertan más y generen más empleos (…). Y tendremos un mayor recaudo basado en la equidad, pidiéndole un poco más de contribución a las personas de mayores ingresos”.

Por último, Iván Duqe señaló que “todos estos estos logros se enmarcan en un plan de desarrollo que se llama Pacto por Colombia, un pacto que quiero construir con ustedes, para que no sigamos anclados en las discusiones de izquierda y derecha; para que no sigamos polarizando; para que no sigamos teniendo en el país esas discusiones (…) que no permiten que pensemos todos hacia un propósito común”.