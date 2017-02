A Robledo lo eligieron por vías de hecho: Clara López

En diálogo con La W, la ministra de Trabajo, Clara López, aseguró que a pesar de la prohibición estatutaria que permite al órgano elegir al candidato presidencial, le sorprende que Jorge Enrique Robledo haya sido elegido oficialmente candidato a la presidencia por el Polo Democrático. López señaló que es necesario consultar al congreso del partido para reversar esta decisión.

“No voy a poner ninguna demanda (…) pero sí extraño el Polo al que ingresé hace 12 años cuando reinaba la democracia interna. Ahora se apoderó un grupo que no respeta a los afiliados del partido”, expresó la ministra.

Además, la jefe de la cartera de Trabajo afirmó que con estas actuaciones la democracia interna ha sido violada: “Me han contado que quienes me quieren expulsar son quienes están en la dirección (…) me tomó por sorpresa la decisión de Robledo”.

En cuanto a su candidatura presidencial, López aseguró que continuará trabajando en la misión que le puso el presidente Juan Manuel Santos, que es el Ministerio de Trabajo.

“Mi invitación es a que los colombianos busquemos la paz, el amor mueve montañas mientras que el odio llena de amargura los corazones”, manifestó López.