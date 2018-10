Abogada del caso grafitero denuncia amenazas en su contra

Myriam Pachón, abogada de la familia del asesinado grafitero Diego Felipe Becerra, denunció que el pasado lunes 29 de octubre fue víctima de amenazas telefónicas.

Según la abogada, recibió una llamada en el que le advertían que iban a atentar contra su integridad por llevar procesos judiciales en contra de miembros de la Policía Nacional.

“En las denuncias me hablaban de fechas y horas de lugares donde habíamos estado, temo por mi integridad (…) me decían que me iban a matar, a torturar, a violar por haber estado en contra de oficiales”, dijo la jurista.

Cabe recordar que la abogada representa a la familia del joven grafitero quién fue asesinado por un miembro de la Policía.