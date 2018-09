Actriz Juliana Daza denuncia golpizas de su expareja, Ricardo Torres

La actriz y presentadora Juliana Daza denunció en La W Radio a Ricardo Torres, su expareja y el propietario del Mariachi Clásico Contemporáneo.

Daza explicó que el maltrato inició cuando llevan cerca de un año de relación, en 2009. "Empezó con insultos, apretadas de brazos, luego haladas de pelo. Hasta que en una reunión familiar de él iniciaron los golpes físicos".

Señaló que las agresiones fueron recurrentes, entre 2009 y 2014, "con el último episodio de golpes fue cuando me atreví a denunciar, fue el 11 de julio de 2014, ese día me dislocó dos discos de la columna vertebral. En total fueron 6 o 7 episodios de maltrato físico en este lapso de tiempo... Me ahorcaba, me ahogaba con la almohada".

La actriz contó en su relato que su expareja la retenía por días a la fuerza. "Me insultaba, me decía que yo me lo buscaba porque yo tenía amantes, luego lloraba y me pedía perdon, me manipulaba mucho".

La W consultó a Ricardo Torres, el abusado de agresiones, quien negó haberla maltratado.

Todas sus denuncias están en sus redes sociales: @juliana_daza





