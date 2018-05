Acuerdo de paz no es perfecto pero es lo mejor que ha ocurrido: Felipe González

El ex presidente del Gobierno español, Felipe González, afirmó este jueves 31 de mayo en Bruselas que el acuerdo de paz logrado en Colombia no es perfecto, pero es lo mejor que le ha pasado alías en medio siglo.

“El acuerdo no es perfecto, por fortuna, porque si fuera perfecto no sería un acuerdo. Así que no hagamos bromas. El acuerdo no es perfecto pero es lo mejor que ha ocurrido en Colombia en los últimos 50 años”, dijo el dirigente español al concluir el Foro Resolución de conflictos en el Siglo XXI: el Caso de Colombia” en Bruselas, al que asistió el Presidente Juan Manuel Santos.

“Es la primera vez, han pasado varios presidentes –incluso en mi Presidencia– que lo intentaron. Y soy un testigo de excepción de que lo intentaron y no se consiguió. Ahora se ha conseguido”, subrayó González, quien fue jefe del Gobierno entre 1982 y 1996, por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Felipe González destacó que en este proceso se puso a las víctimas en el centro.

“Hay más de ocho millones de personas afectadas, más que las desaparecidas, para un país de más de 40 millones de personas. Y con el proceso de paz se están reparando”, señaló.

Por ello, agregó, “esto no es un Acuerdo de Paz, esto es un tratado internacional para la historia. Es largo, detallado y minucioso”, recalcó.

Finalmente, el ex presidente del Gobierno español comentó lo fundamental de preservar la vida humana. “¿Cuánto vale una vida humana? Creo que algunos de los críticos no han hecho esa cuenta que es la más importante para el destino de Colombia”, puntualizó.

Por su parte la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, que acompaña al Presidente Santos en su viaje, agradeció el apoyo a Colombia.

“Yo diría que esta paz ya no es solo de Colombia, está paz le pertenece a la comunidad internacional. Será ella la que nos ayudará finalmente a que termine este proceso de posconflicto, de la reintegración y de la implementación, que como lo dicen bien los acuerdos, es por 15 años. Y esperamos que nos acompañen todo este tiempo”, manifestó la Canciller.

Expresó “todo el agradecimiento a Cuba, a su Gobierno, a su compromiso con este proceso de paz, igual que a Noruega. Realmente si no hubiera sido por ellos creo que no hubiéramos llegado a este final”, sostuvo.

La canciller consideró fundamental la participación del Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas en el monitoreo de la verificación de los acuerdos.

Así mismo, calificó como “increíble el interés que ha generado la paz de Colombia en el mundo –lo decían también– y no tenemos de verdad sino agradecimientos”.

“No le ha pasado al país nada mejor que la paz, ni es nada más importante en los años que vienen, que la implementación de esos acuerdos, independientemente de quien sea el presidente”, concluyó. Además, reconoció que fue una falla la demora en las negociaciones y que estas se cruzarán con las pasadas elecciones.