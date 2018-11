Adecuada, pero no es conveniente: experto sobre empresa Enel para operar Electricaribe

En diálogo con La W, el ingeniero y experto en temas energéticos, Carlos Diago, calificó como “preocupante” la falta de proponentes para operar Electricaribe. Esto, luego de que se conociera por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional que, dentro del proceso de búsqueda de un inversionista y tras el cierre del plazo, se recibió sólo una propuesta.

“Muy preocupante, lo cual indica que realmente la forma como está planteado el negocio de la distribución y comercialización de energía en la Costa Atlántica no es la adecuada. Lo que sucede es que el negocio de la distribución y comercialización de energía en la región Caribe no está integrado verticalmente, como sí lo está el resto del país. Por ejemplo, el Grupo de Energía de Bogotá, que maneja la distribución a través de Codensa, maneja la generación a través de Ingesa. El grupo Empresas Públicas de Medellín está también integrado. Celsia, es una empresa que está también integrada. Pero el problema es la que distribuidora Electricaribe no está concebida para estar integrada verticalmente (y) en tales condiciones es muy difícil encontrar atractivo ese negocio”

Por otra parte, Diago se refirió al nombre del que sería el único proponente y que ha empezado a sonar por el momento, que es el de la multinacional Enel.

“Es la adecuada, pero no es conveniente por un tema de competencias. Es un derecho de todos los usuarios del servicio de energía en Colombia. Tratando del Grupo Enel, que está a cargo de lo que es Bogotá y Cundinamarca, eso representa un 25% del mercado energético y si toma la Costa Atlántica tendría el 50%, entonces eso ya rompería unas reglas básicas elementales que se fijaron desde el principio de la Ley Eléctrica”, explica el experto.