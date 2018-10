Adhesión de Colombia a la OCDE avanza en el Congreso

Las comisiones segundas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron en primer debate el proyecto de ley que incluye los términos de adhesión de Colombia a la OCDE.

El Canciller, Carlos Holmes Trujillo, celebró la decisión de las comisiones y aseguró que el ingreso de Colombia a esa organización servirá para adoptar buenas prácticas de gobierno.

"Se abre la opción para Colombia de acceder a buenas prácticas, a más información. No es un TLC, no están adquiriendo obligaciones, no se establece un régimen sancionatorio", explicó Trujillo.

Este proyecto irá ahora a las plenarias de Senado y Cámara para surtir sus últimos debates.