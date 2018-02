Advierten a la UE de que el proceso de paz puede fracasar

El eurodiputado diputado Javier Couso y parte del informe de la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, expresó su preocupación sobre la implementación de los acuerdos de paz: " Nos preocupa que hay una parte que está cumpliendo, pero la otra no. No es justo que la parte institucional no cumpla, pues hay dinero comprometido".