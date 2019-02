Advierten que directiva sobre armas del Mindefensa genera más “burocracia”

En diálogo con La W, el vicepresidente de Fedetiro y coleccionista particular de armas, José Ignacio Lombana, advirtió que la nueva directiva del Ministerio de Defensa sobre el porte de armas “crea más burocracia” debido a que desde 1993 ya existía un Comité de Armas y ahora se crean otros dos: regional y nacional.

“Creo que efectivamente se implementa un paso más dentro de los trámites para la obtención de los permisos de porte, lo cual efectivamente es burocracia, ahora que esto conlleve a que se genere más mercado negro o corrupción, yo creo que no. La resolución tiene un propósito loable”, afirmó Lombana.

No obstante, el vicepresidente de Fedetiro advierte que la regulación en materia de armas, que data de 1993, debe ser objeto de una revisión profunda pues, en su criterio, presentan una serie de defectos técnicos que incentivan la compra en el mercado negro.

“Son los controles, los trámites engorrosos e ineficientes, los que muchas veces generan el acto de corrupción o el acto de la venta ilegal o del mercado negro. No es simplemente que esta directiva venga a generar unos actos que se vienen presentando cada vez en menor medida (…) yo no diría que termina generando un mercado de armas ilegal o negro, per se, el asunto está es que el mercado negro no se genera con esta directiva, se genera con un sistema de control de armas que desde el 93 no recibe una reforma estructural, seria, técnica”, agregó.

Lombana agregó que las cargas impositivas sobre el precio de las armas en Colombia también terminan incentivando la compra de armas ilegales.

“Se viene aplicando unos sobreprecios a las armas. Por ejemplo, una pistola Glock tiene un costo promedio de 500 dólares. Indumil la comercializa en Colombia en 15 millones de pesos”, remató.