Agencia Nacional de Minería responde a Cerro Matoso sobre cobro que se le hace de regalías

Luego de conocerse el informe de la Contraloría General de la Republica, en el que se estableció que Cerro Matoso adeudaría a Colombia unos 172 mil millones de pesos por concepto de regalías no pagadas desde 1998, la minera no tardó en responder argumentando que el cobro que se le realiza es irregular principalmente porque sobre los dos contratos por los que se generan dichos valores se encuentran en discusión judicial con la Agencia Nacional de Minería, lo que permite deducir a Cerro Matoso que la Agencia no tiene elementos para soportar un cobro coactivo ya que hasta la fecha no existe obligación exigible a la compañía, hasta que un juez así lo declare.

Frente al escenario, quien tampoco se demoró en responder y argumentar los motivos que llevaron a hacer un cobro de 172 mil millones de pesos por concepto de regalías a Cerro Matoso fue la Agencia Nacional de Minería quien a través de un breve comunicado expresó que:

La Agencia Nacional de Minería, administra el recurso minero del país, y tiene que velar por el recaudo efectivo de los recursos del Sistema General de las Regalías.

Que la Agencia expidió la Resolución 576 de 2018, por medio de la cual se declara a Cerro Matoso, obligaciones económicas por un monto de 172 mil millones de pesos por concepto de regalías en la liquidación de los contratos 866 de 1963 y 1727 de 1971, añadiendo en este punto que dicha resolución da inicio a una actuación administrativa de la Agencia Nacional de Minería, en la cual al titular se le garantiza el debido proceso en todas las instancias.

La Agencia Nacional de Minería también expuso que los 172 mil millones de pesos corresponden a la liquidación definitiva de las regalías de la producción desde 2007 hasta 2012 (fecha de finalización de los contratos), en la cual se estableció un saldo a favor del Estado; y a una auditoría que realizó la Agencia para determinar cómo se venían aplicando los costos deducibles para la definición del precio base para el pago de regalías para los años 1998 a 2003.

Y que por lo mismo estos cobros son parte del proceso de fiscalización y seguimiento a todos los títulos mineros que adelanta la ANM, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, incluyendo aquellas de carácter económico.

Finalmente, la Agencia explicó que el informe acerca de la Resolución 576 de 2018 fue remitido a la Controlaría General de la República como un proceso de acompañamiento normal, formal y regular para la entidad.