Ajuste del salario mínimo de 2018 quedará en manos del presidente Santos

Sin acuerdos terminó la última reunión entre los empresarios y trabajadores, en la que se buscaba definir el aumento del salario mínimo para el próximo año, el cual se fijaría nuevamente por decreto el cual debe ser firmado por el presidente Santos antes de este sábado.



La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, señaló que se hizo hasta el último esfuerzo para que las partes llegaran a un consenso. Sin embargo, confía en un acuerdo de última hora a pesar de las marcadas diferencias entre las partes.



“La mesa no se ha roto, seguimos dispuestos a que se sienten nuevamente, vamos a adelantar algunos contactos telefónicos estos días con el fin de avanzar en otros aspectos y tratar de que las partes se sienten a negociar, la esperanza de un consenso no se pierde y por eso seguiremos trabajando“, explicó.



Según el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, el sector empresarial trató un ajuste cercano al 6% pero los trabajadores no quisieron ceder del 8%.



En la reunión de este jueves, los trabajadores llegaron con una rebaja en sus pretensiones salariales del 9 al 7% ($51.640), mientras que el Consejo Gremial se mantuvo en el 5.1% ($37.623) que manifestó desde el inicio de las negociaciones. Apenas 14 mil pesos separaron a las partes.