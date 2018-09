Alan Jara asiste a interrogatorio en la Fiscalía por caso Llanopetrol

El ex gobernador de Meta, Alan Jara, asistió al búnker de la Fiscalía General de la Nación para atender una diligencia de interrogatorio solicitada por su defensa.

Cabe recordar que Jara es investigado por las irregularidades tras la refinería Llanopetrol en el departamento del Meta.

Este escándalo dejó capturados a Ricardo Rodríguez Henao, ex gerente de Llanopetrol, Luz Estela Casas, ex asesora jurídica del departamento del Meta, Hernando Martínez, ex director Administrativo de Planeación y el entonces secretario de Hacienda de la Gobernación y ex rector de la Universidad del Llano, Jairo Iván Frías.