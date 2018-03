Alcalde de Barranquilla realiza nueva inspección al estadio de béisbol Édgar Rentería

La obra de construcción del estadio de béisbol Édgar Rentería de Barranquilla avanza a toda marcha y así se evidenció tras la inspección que realizó el alcalde de esta ciudad de la costa colombiana, Alejandro Char Chaljub, en la cual se llevó a cabo la prueba de sonido de este escenario deportivo.

Junto al mandatario estuvo el ex pelotero de Grandes ligas y 2 veces ganador de la Serie Mundial de Béisbol, Édgar Rentería, cuyo nombre lleva el escenario deportivo, uno de los más modernos de Latinoamérica.

“Este es un escenario para el gran Caribe, para las nuevas generaciones que tienen como sueño llegar a la gran carpa. Esto es para ellos, para que se estimulen miles y miles de niños de nuestra región”, destacó Char Chaljub.

Para el alcalde de Barranquilla lo mínimo que se podía hacer como homenaje a Édgar Rentería era un estadio que, “cumpliera todos los estándares porque estamos pensando también en la Serie del Caribe y pronto se tendrá la tranquilidad de que aquí estarán al menos 40 peloteros Grandes Ligas y eso será muy estimulante para nuestros niños”.

Sobre el sistema de sonido del escenario que fue probado durante la visita, el alcalde manifestó, a través de su cuenta de twitter, que: “está a la altura de los mejores del mundo”.

Rentería, feliz por el nuevo escenario

Lo que soñó por muchos años Édgar Rentería lo ve ya como una realidad. Que su ciudad, Barranquilla, tuviera un nuevo escenario para la práctica de "la pelota caliente" hoy se cristaliza ante sus ojos.

El ex jugador de la Major League Baseball recorrió, al lado del alcalde, el escenario que hoy lleva su nombre y sintió una profunda alegría por apreciar el estado de las obras, pero también nostalgia por no poder jugar como profesional en el diamante que estrenará la ciudad en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe.

“Estoy muy feliz y contento porque esto ya es una realidad. Está muy hermoso y nos vamos a sentir muy orgullosos los barranquilleros. Nada más nos faltan los últimos detalles y esperar que empiecen los juegos para que lo disfrute toda Barranquilla”, indicó.

Reconoció que siente nostalgia porque no pudo pisar el diamante como jugador. “Me da un poquito de sentimiento que no voy a estar actuando. Me hubiera gustado actuar en esta belleza y acá en Barranquilla porque sé que va a ser el mejor espectáculo para la afición”, dijo.

Además del estadio para la práctica del béisbol, en Barranquilla se construyen otros 11 escenarios que serán sede de las justas Centroamericanas y del Caribe.