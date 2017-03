Algunos miembros de las Farc piden pagos para construir sus campamentos: Carlos Córdoba

Pese a que el Acuerdo del Yarí entre el Gobierno y las Farc establece que la guerrilla se encargaría de construir sus alojamientos, el gerente de las zonas veredales, Carlos Córdoba, advirtió que en las zonas veredales de Arauquita y Filipinas algunos miembros de las Farc estarían pidiendo un pago a cambio del trabajo al que se comprometieron y que ello retrasa la construcción de esas zonas.

"De hecho el Gobierno está construyendo pisos, estructuras y tejas de los alojamientos. Dejamos que los guerrilleros hagan la parte menor que es poner las paredes del 'superboard' que es lo más rápido de hacer. Pero durante semanas tuvimos manifestaciones de las Farc de que ellos ayudaban pero si se les pagaba. No. Eso requiere de toda una discusión de si se les puede pagar o no, su afiliación y riesgos, etc. Querían que se les pagara", expresó.

Las nueve zonas veredales que persisten con problemas son Charras en San José del Guaviare; La Colina en Guaviare; La Variante en Tumaco; San José de Oriente en el Cesar; La Cooperativa en Vista Hermosa, Meta; Santa Lucía en Ituango, Antioquia; Llano Grande en Dabeiba, Antioquia; Policarpa en Nariño; El Galllo en Tierraalta. Córdoba.