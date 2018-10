"Alias El Paisa e Iván Márquez deben responderle a la JEP o apartarse del acuerdo"

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que ya había enviado una carta a las autoridades competentes antes de que se conociera la de alias 'El Paisa' e Iván Márquez.



Carrillo advirtió que deben mostrar su compromiso con la paz y definir su situación frente a los acuerdos, "ellos tienen la obligación de cumplirle a la Justicia Especial para la Paz, y si no quieren atenderla que lo digan abiertamente, que se marginen del acuerdo de paz", señaló el representante del ministerio Público.



La citación de la JEP es de obligatorio cumplimiento y si los ex guerrilleros no se presentan deben asumir las consecuencias, "esas no son citaciones voluntarias, no es que facultativamente asistan a la JEP, es el poder jurisdiccional de Colombia la que los está citando y si no responden que se atenga a las consecuencias" cerró el procurador Fernando Carrillo.