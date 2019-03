Alias Gabino advierte a soldados colombianos que eviten confrontaciones con Venezuela

El comandante del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, emitió un pronunciamiento en el que advierte a los soldados colombianos que no ataquen a Venezuela, en el marco de las dos guerras que, considera, hay en Colombia: una de guerrillas y otra contra Venezuela.

(Le puede interesar: No tenemos miedo al terrorismo, el Gobierno está para hacer respetar el territorio: Duque)

“Atacar al país vecino es sencillamente una agresión cobarde y ningún colombiano ni colombiana con dignidad puede violar el principio de auto determinación de los pueblos (...) Todos los pueblos del mundo tienen el sagrado derecho de resolver sus diferencias de manera soberana y nadie puede abrogarse derecho alguno, para intervenir en sus asuntos internos. (...) Militares honrados y patriotas de Colombia, no permitan que sus jefes al servicio de intereses foráneos, los lleven al sacrificio inútil y se consume para la historia otro capítulo triste, como el de la Guerra de Corea. Sus madres no necesitan medallas, los necesitan a ustedes”, dice el pronunciamiento del jefe guerrillero.

Sentencia "Gabino" que no solamente habrá muertos en la fuerza pública en la guerra contra Venezuela, sino que también habrá civiles que perecerán en ambos lados de la frontera.

"No solamente las Fuerzas Armadas colocan los muertos, heridos y mutilados en estas dos guerras, también afectarán a muchos de los habitantes humildes de lado y lado de la frontera, quienes quedan atrapados en medio de una conflagración planeada desde los EE.UU. ¿Cuál será el costo para el hermano pueblo de venezolano? Similar al que pagaron Vietnam, Irak, Afganistán, Libia y Siria entre otros, naciones escogidas por la potencia imperial para saquearles sus riquezas y ampliar su hegemonía en el planeta”, agregó.

“Las tropas de las Fuerzas Armadas colombianas no deben obedecer órdenes de quienes van a enriquecerse con la sangre y el sacrificio de ustedes. Lejos está su misión de “defender la patria” sacrificando su vida, para ir a una guerra contra pueblos hermanos, quienes nunca han hecho daño a nadie en Colombia, ni siquiera a los oligarcas enemigos del pueblo colombiano y del pueblo venezolano. Militares colombianos, no manchen sus uniformes con la sangre humilde de un pueblo hermano. Madres humildes de los soldados y policías colombianos, no permitan que sus hijos mueran o quedan mutilados en una guerra fratricida, que además amenaza a un más la paz de otros pueblos del mundo”, agrega.