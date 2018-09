Álvaro Aparicio sería superintendente de Vigilancia del gobierno Duque

Desde que se conoció que el nombre más opcionado para asumir como superintendente de Vigilancia del gobierno de Iván Duque es Álvaro Aparicio Escallón, veedurías han expresado su preocupación por publicaciones que apuntan a presuntas irregularidades en su trayectoria.

Una de las inquietudes apunta a que como exdirector de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE-, Aparicio se habría 'autoadjudicado' 120 bienes de la mencionada entidad y esta actuación habría sido revocada por el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.

Consultamos al exdirector de la DNE, Juan Carlos Restrepo, y advirtió a la W que esto nunca se dio, que la supuesta 'autoadjudicación' que revocó Vargas Lleras nunca existió y que "no hubo ninguna investigación ni sanción contra Aparicio por eso ni por ninguna mala conducta".

El nombre de Aparicio también aparece asociado a la comisionista de bolsa Global Securities S.A., que hace unas semanas tuvo notoriedad nacional por la captura en Italia del empresario Gustavo Hernández Frieri, señalado de lavar dinero en inversiones falsas en fondos mutuales, supuestamente a favor del gobierno de Nicolás Maduro.

Lo que ha dicho Global Securities, empresa de la cual Aparicio es representante legal para asuntos judiciales, es que Hernández Frieri "no tiene injerencia en la operación y en la gestión diaria. Sul rol se limita a representar en la junta directiva a uno de los accionistas y no ejerce ningún tipo de representación legal".

A Aparicio también le aparece una sanción pecuniaria, una multa, de la entonces Superintendencia Bancaria, de 1993, por haber participado en un proceso de compraventa de títulos, excediendo límites, con la empresa Fiduciaria Bursátil.

No obstante, fuentes advierten que la multa de hace 25 años no le imposibilita posesionarse en la Supervigilancia, pues no se trata de una sanción disciplinaria ni de una suspensión, y después de ella ha seguido siendo contratado para cargos vigilados por la Superintendencia Financiera, como presidente de la Bolsa de Bogotá o de Acciones de Colombia.

En el tema de seguridad, Aparicio ha sido asesor de la Supervigilancia, cuenta con un máster en Seguridad y Defensa y es profesional de la reserva de las Fuerzas Militares.