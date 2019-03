Álvaro González es la bestia negra del fútbol colombiano: Isabella Echeverry

Después de que se dieran a conocer las denuncias de maltrato, acoso y abuso sexual, las jugadoras de la Selección Femenina de Fútbol hablaron en La W sobre la importancia que se les debe dar a las mujeres en este deporte.

En primer lugar hablaron sobre la demanda interpuesta por la selección femenina de Estados Unidos contra la Federación de fútbol (US Soccer) por discriminación. “Nos alegra mucho la denuncia, no somos las únicas que exigimos respeto, igualdad de condiciones” dijo Natalia Gaitán, capitana del equipo y Leicy Santos, jugadora de Santa Fe añadió que “es un empuje lo que la selección de los Estados Unidos nos está dando hoy, nos da motivación para batallar”.

También se refirieron a las polémicas declaraciones de Gabriel Camargo, “pienso que lo del señor Camargo es la realidad de la mayoría de dirigentes del fútbol en Colombia, sus disculpas no son adecuadas. Se le nota que no conoce de nosotras y del fútbol femenino, debería tener una sanción” afirmó Leicy Santos.

De otro lado, hablaron de Álvaro González, presidente de la Difútbol y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Daniela Montoya dijo que “yo salí a hablar de un premio que nos habían quedado de dar. Eran 10 mil dólares por ganar. Yo no le vi nada de malo reclamar. Por eso tal vez me vetaron de la Selección” afirmó.

Por su parte, Yoreli Rincón señaló que “hay personas que te hablan bonito pero por detrás te dan cuchillo, eso hemos sentido con este Álvaro González. Esto es una retaliación, esta lucha viene hace 10 años”.

Isabella Echeverri dijo que “González tiene poder porque lleva más de 30 años en la Federación, y él nos pide recambio, pero él no se ha ido. Piden un recambio generacional pero ¿para cuándo el cambio en la Federación?”.

Todas las jugadoras coincidieron en que sí quieren que se vaya Álvaro Gómez de la Federación y Yoreli Rincón aseguró que “no es solo una persona la que no nos quiere, es toda una Federación, hay varias personas ahí”.

“Necesitamos un cambio en esa entidad” afirmaron las jugadoras.

“El lunes tenemos una reunión ante la Federación, vamos a exponer nuestras demandas y van a ir destinadas a Defensoría del pueblo y otras instancias” puntualizó Natalia Gaitán.

El apoyo de la vicepresidente

Marta Lucía Ramírez explicó qué medidas está tomando el Gobierno para retomar la liga profesional femenina de fútbol, “Yo me comprometí en conseguir recursos para que no desaparezca del futbol femenino, el director de Coldeportes me dijo que van a trabajar para los ingresos. Voy a pedir ayuda en el sector privado”.

Además destacó que no se trata de pedirle ayuda “a los mismos” sino de buscar inversión en empresas alternativas.

La respuesta de Jorge Enrique Vélez

Por su parte, el presidente de la Dimayor, respondió antes los cuestionamientos de las jugadoras y afirmó que “la liga tiene un problema y es que tiene sus costos. Les dije que teníamos que buscar un campeonato que se ajustara, una liga profesional nos cuesta al año por 60 mil millones”.

Ante la respuesta de las jóvenes de que ellas tienen propuestas de patrocinio Velez afirmó que las espera para reunirse y destacó que “El fútbol profesional se habla conmigo y yo respondo por eso”.