Álvaro Uribe declara como testigo en proceso por Carrusel de Contratos

A través de videoconferencia el expresidente Álvaro Uribe Vélez declaró como testigo en el proceso que se adelanta en contra del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas.

Durante la diligencia judicial, el exalcalde le pregunto a Uribe Vélez, si en algún momento se habló de acuerdos irregulares cuando ambos fueron mandatarios.



Uribe respondió:

"Usted nunca me habló de ese tema. Yo fui muy respetuoso del Distrito, en su gobierno y en el del doctor (Luis Eduardo) Garzón y el doctor Antanas Mockus, y por supuesto sí yo hubiera sabido de alguna irregularidad no hubiera admitido la irregularidad y lo hubiera denunciado... sé que la vigencia presupuestal fue de aproximadamente 1. 200 millones de dólares que habíamos entregado entre la administración de Mockus y demás gobiernos".



Acto seguido Moreno le pregunto si en las obras de TransMilenio se mencionó favorecer algún grupo de contratistas



A lo que Uribe respondió:



"No yo no lo hubiese permitido, yo recuerdo que a la presidencia de la República generalmente usted iba acompañado de quién era su secretaría de gobierno en Bogotá, la doctora Clara López".