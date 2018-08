Álvaro Uribe radicó proyecto para aumentar el salario mínimo

En la Secretaría General de Senado, el expresidente Álvaro Uribe radicó el proyecto con el que se busca otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República para que, por una sola vez, aumente el salario mínimo.

El exmandatario aseguró que este proyecto se da en cumplimiento de los compromisos de campaña del presidente Duque de una economía cristiana, con menos impuestos y un mayor salario para los colombianos.

“El salario mínimo jalona y empuja a todas la remuneraciones. Creemos que con una empresa con menos impuestos, un Estado austero y unos trabajadores mejor remunadores se debe dinamizar la economía”, señaló Uribe.

Aunque el expresidente Uribe no aclaró si el proyecto fue consultado con el Gobierno Nacional, señaló que no hubo discurso de los precandidatos del Centro Democrático a la Presidencia ni de sus candidatos al Congreso en el que ese tema no estuviera.