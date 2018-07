Álvaro Uribe renuncia al Senado, tras ser llamado a indagatoria por la Corte Suprema

El expresidente Álvaro Uribe anunció que renunciará a su curul como Senador de la República, tras haber sido llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia.

"La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado", trinó el exmandatario.

El alto tribunal había compulsado copias para investigar al exmandatario por una supuesta manipulación de testigos, en una providencia en la que decidió archivar una indagación contra Iván Cepeda, instaurada por Uribe Vélez.

La renuncia del exmandatario deberá ser votada por la Plenaria del Senado el miércoles; de ser aceptada, la curul sería ocupada por Yenny Esperanza Rozo, quien en las elecciones del pasado 11 de marzo se quemó con poco menos de 25 mil votos.



foto: Twitter @AlvaroUribeVel