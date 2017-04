Álvaro Uribe responde a las declaraciones de Yidis Medina en La W

Luego de la entrevista a Yidis Medina en La W con Vicky Dávila en las que hizo una serie de declaraciones en las que aseguró que su condena fue una injusticia, que compraron su voto para aprobar la reelección de Álvaro Uribe Vélez y que el "modus operandi de Uribe es decir que todos son mentirosos, locos y que es un montaje", el ahora senador del Centro Democrático emitió un comunicado en respuesta.

A continuacion la carta enviada en exclusiva para La W:

Yidis Medina dice que el gobierno la compró para que votara por la reelección. La bancada conservadora aprobó votar la reelección en el Congreso. Ella estaba ahí. Después hubo una reunión de sectores de oposición y la llevaron a comprometerla a que votara en contra y ella votó a favor.



Yo no sé si le puede creer a una testigo que ha incurrido en lo siguiente: primera mentira, dijo que no había violado la casa por cárcel y la violó, engañó a la Corte Suprema; segunda mentira, dijo que no había llamado a un hijo mío a presionarlo, yo recuerdo que llamó a un hijo mío a presionarlo: “papá, está llamando esta señora, que necesita hablar contigo, que le deben un contrato”, porque ella presionaba, después supe, a funcionarios, para que le dieran un contrato de Ecopetrol. Yo dije, no, manden a esa señora pal carajo, ¡cómo se le ocurre! Cuando yo denuncié que había llamado a presionar al hijo mío, lo negó, hubo que probarle con la sábana de las llamadas telefónicas, ahí apareció, y eso se contrastó con el teléfono personal de ella que figuraba en los expedientes de la Procuraduría. Tercera mentira, porque Sabas Pretelt le tiene probadas cuarenta mentiras, dijo que ella había ido a la Presidencia de la República y que yo me había arrodillado en un baño a ofrecerle un consulado, a ofrecerle un consulado para que votara por mí. Debería estar yo hace mucho rato condenado por indignidad.



Condena a Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez



La Corte Suprema condena al doctor Sabas Pretelt, no obstante que la testigo Yidis Medina dijo que Sabas Pretelt ningún ofrecimiento le había hecho, que los ofrecimientos los había hecho Álvaro Uribe.



La Corte Suprema condena a Diego Palacio, no obstante que uno de los conjueces que lo condena, hace parte del grupo de abogados del periodista Daniel Coronel, contra mi familia y contra nuestro Gobierno.



La Corte Suprema condena a Diego Palacio por el delito de cohecho cuando un nombramiento se había hecho dos meses antes de cualquier intervención de la señora Yidis Medina en la reelección, nada tenía que ver con ella y ella posteriormente llegó a tipificar el delito de concusión.



Condenan a Alberto Velásquez con las mismas mentiras. Se le probó a la señora que mintió en materia de llamadas que negó; a la señora que presionó al Gobierno por contratos en Ecopetrol; la señora que dijo que yo me había arrodillado en la Presidencia de la República a ofrecerle un consulado y a pedirle que votara por mí; la señora que dijo que los parlamentarios iban a la Presidencia por tulas de dinero.