ANH dice que no suspenderá contrato de sísmica en Boyacá porque no habrá fracking

En audiencia pública, desarrollada en Chiquinquirá, Boyacá, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, (ANH), Orlando Velandia, dijo que no suspenderá el contrato a la empresa polaca Geofyzika Torun que adelanta sísmica en 13 municipios de Boyacá.

"Tengo que ser responsable con esta sociedad, no tengo la facultad de decirle a Fonade que termine el contrato, pero si me comprometo sentarme con esas personas y que me den respuestas si se hizo esa labor de socialización y mirar si no es así, qué salida podemos darle. (...) Lo que sí les puedo decir es que aquí no va a haber fracking", explicó ante una multitud de campesinos y ambientalistas.

Por su parte el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, firmó un acta con los alcaldes de 13 municipios en donde piden al Gobierno Nacional que suspenda el contrato con la empresa polaca.





"Solicitamos nuevamente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos suspender de manera inmediatamente el contrato donde se está desarrollando sísmica en 13 municipios de Boyacá", dijo.

Lamentó que los ministros de Medio Ambiente y del Interior no asistieran a la audiencia pública desarrollada en Chiquinquirá.

Amaya sostuvo que en las zonas donde el Gobierno quiere realizar sísmica no se invierta en agua potable.

"No aceptamos que se busque petróleo antes de buscar agua", explicó.