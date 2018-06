Aníbal Gaviria explicó sus razones para apoyar a Iván Duque

En diálogo con La W, Aníbal Gaviria aseguró que tomó la decisión de apoyar la candidatura de Iván Duque porque “representa una opción de centro joven y no contaminada”.

El exalcalde y exgobernador advirtió que esta decisión no se da por cuenta de la decisión del Partido Liberal de apoyar a Duque.

“Yo no he hecho parte de la estructura tradicional del Partido Liberal y he sido rebelde frente a sus decisiones en varias oportunidades”, señaló.

Gaviria Correa también señaló que este apoyo a Duque no implica atacar al candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro.