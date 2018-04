Antonio Celia anuncia su retiro de la presidencia de Promigas

Antonio Celia anunció, ante la junta directiva de Promigas, que se retira de la presidencia de la compañía, puesto que ha decidido jubilarse a partir del próximo mes de septiembre.

Ese mismo mes, iniciará estudios en la prestigiosa institución London School of Economics, a donde ha sido invitado a ser Senior Visiting Fellow, un honor que ha aceptado.

Su reemplazo será anunciado próximamente, una vez sean consultados los planes de sucesión que periódicamente revisa el Comité de Compensación y Desarrollo de la Junta Directiva.

Ante esto, Celia permanecerá al frente de la compañía hasta culminar la debida transición.

Este es uno de los apartes de la carta enviada a la Junta Directiva por parte del Presidente de Promigas, Antonio Celia Martínez:

“Cuando en abril de 2014 fui diagnosticado con cáncer, la perspectiva de mi vida cambió abruptamente. Me di cuenta de lo frágil que es la existencia humana y decidí modificar mis prioridades. Me propuse, entre otras cosas, retirarme de la vida corporativa al cumplir los 60 años. Este año, en agosto, cumpliré 61, y aunque he logrado superar esta terrible enfermedad, llegó la hora de emprender una vida diferente por lo que les anuncio que a partir del 1 de septiembre de 2018 disfrutaré de mi pensión”.