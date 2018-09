Frases destacadas de Armando Benedetti en entrevista con Vicky Dávila:

Aquí no hay justicia, este es un país de hijueputas: Armando Benedetti

En este país e ha vuelto que si roban un banco y capturan al ladrón, dicen que ahí estaba Benedetti

Hay un señor que se llama Daniel Hernández que trabaja en la Fiscalía y opera como un bandido, no sé si es un bandido. Cada vez va a buscar gente a las cárceles para que hable en contra de Benedetti

Tengo testigos que dicen que los ha buscado Daniel Hernández a quien denuncié en junio. Este señor recorre las cárceles preguntando ¿quién quiere hablar contra Benedetti?

Un bandido que se llama Federico Gaviria dice que había escuchado el nombre de Benedetti el no de los buldóceres y al otro día salen ustedes los medios y abren con que Benedetti está en Odebrecht

Cuando todos los implicados de Odebrecht dicen que yo no tuve que ver en eso, ningún medio dice nada. Pero si abrieron con mi nombre el día que un señor dijo que había escuchado mi nombre

La compulsa de copias fue una frase de un señor, pero cuando cuatro personas dice que Benedetti no tiene nada que ver, ningún medio dice nada

No conozco a Guatibonza, a Salinas, no soy amigo de ningún general. No conozco a nadie de esos. Pero me dicen periodistas que en la carpeta aparece el número del Fiscal y dice no interceptado y no lo han dicho

Pero supongamos que yo era un canalla y mandé a chuzar al hijo ¿Qué quería saber yo de ese niño? Me dicen que apareció una foto de redes sociales de ese niño y me pregunto ¿Yo pagué para eso?

¿Qué información recibí que fue tan buena que nunca usé? Y yo, entonces pagué cuatro millones de pesos para que un escolta mío recibiera información de un asistente del asistente del asistente de un chuzador

Al fiscal le digo que deje de filtrar esa información y que me dicen que lo hizo a Lombana. Señor fiscal deje de filtrar ¿Por qué el fiscal siempre saca las compulsas de copias con un show? Siempre se ha equivocado

Una compulsa de copias es cuando un bandido dice o menciona el nombre de alguien, por ejemplo el de Benedetti

Acá vengo siempre con dos asistentes. No conozco a un señor Madero. Y por qué no buscan en las cámaras de la emisora y en los registros a ver si yo he venido con ese tal Madero. Busquen

Es fiscal es la segunda más protegida después del presidente. Y si alguien lo va a grabar debe ser una mezcla entre James Bond, Rambo y un imbécil ¿A quién se le ocurre chuzar al fiscal?

Todo esto es porque yo el 5 de diciembre dije que el señor Fiscal era parte de Luis Carlos Sarmiento cuando se formó la sociedad con Odebrecht, también dije que él recibió plata y para qué lo hizo

Aquí nadie había dicho como yo que el fiscal era un rufián, que había estado en lo de Odebrecht con Luis Carlos Sarmiento. Que hubo plata. Y el fiscal apenas se viene a declarar impedido hace dos meses, yo lo denuncié en diciembre

Vengo siendo perseguido por el fiscal general de la nación por denunciarlo. Cuando dije lo de diciembre mucha gente pensaba que me iban a meter preso

Ayer me puso un mensaje una tía que quiero mucho y me decía que yo no la quería por ponerme a denunciar y por meterme en esto. Eso me duele mucho

En lo de parapolítica llaman a todos los que están presos, llamaron a Mancuso, Macaco y todos ellos dicen que yo nunca tuve nada que ver con esa gente y pensaban que me iba a meter preso

No estoy golpeado no asustado. Me duele lo de mi familia porque uno muchas veces se cree el chacho y no piensa en las retaliaciones a la familia. Esto es una persecución de un señor al que denuncié

Son dos entrevistas, la del 15 de noviembre con Vicky y la otra el 5 de diciembre que contraataco y no salió en ningún noticiero

Yo dije ese día que Luis Carlos Sarmiento tiene el 34% de Odebrecht y que hubo 50 millones de dólares en coimas. Dije que el Fiscal había armado la Ruta del Sol 2 y dije que él recibió plata girada por Martorelli

Esta justicia es tan loca que yo no tengo con quien quejarme por lo que está haciendo el fiscal

El fiscal se declaró impedido por la Ruta del Sol hace dos meses. Yo lo denuncié en diciembre. Todo el mundo dijo que el fiscal me la iba a armar

Yo me separé de mi primera esposa en el 87 y me llamaron mis excuñados a decirme ahora que los están investigando la Fiscalía. A ella y a sus hermanos los están investigando para joderme a mí

El fiscal que nos explique la verdad de Odebrecht. Eso es lo que debe contestar

En las 6 mil horas de casos de corrupción no aparezco mencionado en ninguna, lo sacó El Espectador y Semana

El fiscal nunca va a poder probarme nada porque nunca he hecho nada. Pero el fiscal me quiere joder así sea mediáticamente

A mis hijos les digo que aquí no hay justicia, que este es un país de hijueputas. Aquí el fiscal recibió plata para las campañas, estuvo en el tema de Odebrecht y no pasa nada

Yo he sido el tipo más investigado de este país

Yo he hablado con periodistas que tienen la carpeta y ahí sale dizque una foto del Facebook del hijo de Lombana y un número del fiscal que dice no interceptado

Lo juro por la vida de mis cuatro hijos, me duele en el alma que el nombre del hijo de Lombana salga ahí. Yo lo sé porque yo soy padre

No conozco a Guatibonza. Y entonces dicen que Guatibonza tiene a un tipo que se llama Salinas y que salinas a otro tipo que le pasa cosas a un escolta mío ¿tiene algo de seriedad eso?