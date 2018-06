Así fue el Lado W en la competencia por la Presidencia de Colombia

Aquí está el que diga Uribe: El Centro Democrático se caracterizó por su trabajo ordenado como bancada en el Congreso, y es bien reconocido su caudal político, hoy el heredero de esa riqueza electoral es el presidente electo de Colombia. Este es el grupo donde se disputó el lugar que hoy tiene Iván Duque: Los Ni Ni (ni Santos ni Uribe): La Coalición Colombia aspiraba a ser la Ola Verde 2.0 en esta carrera presidencial. Al final el liderazgo de Sergio Fajardo decepcionó a muchos y el no poder armar un bloque solido de oposición dejó a este grupo como los “grandes perdedores” de toda la campaña. ¿Hubiera sido distinto si las riendas de este movimiento las hubiera llevado Robledo o Claudia López?: Los liberales: Las campañas por firmas acapararon la atención de los ciudadanos: Los partidos tradicionales vivieron una crisis, teniendo en cuenta la gente ve en estas instituciones un liderazgo anacrónico sin vigencia, y eso fue lo que demostraron estas elecciones; El Frente Nacional hoy la Unidad Nacional, prácticamente desapareció: Los ex: Este es un grupo que fue difícil de etiquetar, aquí encontramos desde la primera vicepresidenta en la historia de Colombia, hasta un sabio y honesto Humerto De la Calle, que a regañadientes se metió en el lío de buscar la presidencia: Los buscafirmas: Llenos de confianza Frank Pearl, Ordóñez y Clara López vivían el sueño de la presidencia cuando les formulamos este cuestionario con temas que siempre levantan discusiones: El costeño y el cachaco: Los dos opuestos más fuertes; para unos el primero representaba el populismo y para otros la esperanza; mientras que el cachaco para algunos representaba un cambio generacional y para otros un candidato apoyado por los mismos políticos de siempre: El debate final, que no fue: Como la final del mundial de futbol, era el momento político más esperado de los últimos cuatro años. Dos días antes de la segunda vuelta presidencial, este fue el capítulo de esta serie que tuvo más alcance: El último cuestionario, las respuestas de Iván Duque: Tras no haber podido atender las preguntas del anterior capítulo, la campaña de Iván Duque se dio cuenta sobre la marcha que era necesario que el candidato estuviera a la altura del remate de campaña. Lado W, no tuvo inconvenientes de ir a la cita y repetir el cuestionario: