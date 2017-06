Así será el concurso que convoca a los colombianos a cantarle al papa Francisco

Según dio a conocer esta semana monseñor Fabio Suescún Mutis, encargado de la visita del Papa en el país, el Santo Padre llegará a Bogotá a las 4:30 p.m del 6 de septiembre lo que hace que entre la comunidad católica e incluso los no creyentes, se sienta mucho más cercana la visita.

A expectativa que genera la visita del pontífice se ha sumado un ingrediente que ha causado gran revuelo entre quienes consideran tener dotes para el canto bien sean solistas o grupos musicales.

La Conferencia Episcopal en alianza con Cristovisión lanzaron a mediados de mayo la convocatoria 'Cántale al Papa', iniciativa que busca animar la creación del himno oficial de la visita del Papa Francisco a Colombia.

Al igual que en julio de 1986, un colombiano podrá cantarle al líder de la Iglesia católica. En ese entonces el grupo musical ‘Viva la Gente’ de Colombia, dirigido por el padre Isaías Guerrero Fonseca, entonó la canción ‘El alfarero’, la cual compusieron para el encuentro con el Papa Juan Pablo II en el parque El Tunal de Bogotá, el 3 de julio de 1986.

Ahora, 31 años después, la posibilidad de cantarle al actual jerarca de la iglesia católica está al alcance de cualquiera. Y es que cada participante (grupo o solista) debe presentar, en el momento de la inscripción, un demo con la canción participante y adjuntar la letra de la misma al correo electrónico: cantalealpapa@cristovision.org

En entrevista con COLPRENSA, el padre Juan Álvaro Zapata, Secretario de la Conferencia Episcopal, encargado de la convocatoria 'Cántale al Papa', quien habló sobre el concurso.

¿De qué se trata la convocatoria 'Cántale al Papa'?

Este concurso pretende invitar a todos los colombianos a quienes les guste la música y componer, a que le construyan un himno a la visita que hará a Colombia el Papa Francisco. El himno debe contener palabras de esperanza, de reconciliación, de fraternidad de reencuentro entre los colombianos, que tenga un ritmo muy autóctono nuestro, que nos identifique, que sea atrayente y fácil de cantar para que lo podamos cantar durante los eventos que el Papa va a tener en el país.

¿Cuándo se cierran las inscripciones?

El 20 de junio las cerraremos. Escogeremos los 10 mejores para luego seleccionar el mejor y grabar profesionalmente al ganador y difundirlo en agosto. Así pues el ganador podrá cantarle al Papa en uno de los eventos.

¿Los participantes deben ser católicos, o cualquier persona que quiera cantarle al Papa puede aplicar?

Cualquier colombiano, católico o no, están invitados a participar en este concurso de construir el himno de la visita oficial del Papa Francisco, y queremos que lo hagan o los expertos en la música, o las personas principiantes, pero ante todo que se sienta todo el pueblo invitado a participar, porque la visita del Papa es para todos los colombianos, los 45 millones de habitantes; eso nos permite apoyar la unidad que queremos que esta visita nos deje. La música rompe divisiones, la música nos une, no tiene colores, ni partidos, es universal y nos junta como hermanos, entonces la música debe ser parte de este primer paso hacia la paz y la reconciliación.

¿Cómo se ha movido la convocatoria?

Hay mucho interés, desde que iniciamos la convocatoria inmediatamente inició un movimiento muy lindo, se ha suscitado un gran movimiento en el que miles de grupos y personas se han reunido para componer el himno y antes no hubieran pensado en hacer algo así. Por ejemplo grupos de personas de la tercera edad decidieron juntarse porque les gustaba la música e invitaron a sus nietos y formaron un gran grupo y mandaron su propuesta, y así hemos visto muchos casos, jóvenes de diferentes regiones del país que se han animado. Entonces al ver la gran acogida y recibir muchos correos en los que nos pedían más tiempo para poder componer la canción decidimos ampliar la convocatoria hasta el 20 de junio.

¿Tiene que ver la coyuntura nacional con que el mensaje del himno deba tener mensaje de paz y reconciliación?

A lo largo de las décadas en nuestro país hemos vivido muchas fracturas, nos hemos quedado en muchas frustraciones, en muchas situaciones de desesperanza y nos hemos dividido y enfrentado unos con otros, y termina siendo Colombia un país de muchos grupos y no una Nación, entonces sentimos de la única manera de vislumbrar con esperanza nuestro país y poder alcanzar algo nuevo que todos los colombianos anhelamos es vencer esas divisiones, vencer esas fracturas, y solo lo lograremos en la medida en que los colombianos aprendamos a querernos unos con otros, a perdonarnos y a vivir reconciliados y en paz, porque cuando yo perdono al otro vivo en paz, no tengo enfrentamientos, no tengo odios, no tengo venganzas y vivo como un hermano. Ahora, eso no significa que nos refiramos a un proceso concreto que sucede en nuestro país, sino a todos esos conflictos, esas divisiones que acontecen en la vida diaria de todos los colombianos, cuando nos enfrentamos con un familiar, contra el vecino. Desde esa perspectiva entendemos que debemos bajar la guardia, ese deseo de reaccionar contra el otro, debemos creer como nosotros mismos como colombianos.

¿Cómo se escogerán los finalistas y quienes serán los jurados?

Tenemos un gran jurado es un grupo de personas expertas en el tema, además de un grupo de sacerdotes que entienden la idea y el pensamiento que se quiere transmitir con el himno. Los músicos analizarán que los ritmos y el elemento musical sean acorde y que tengamos una pieza atractiva, pegajosa y fácil de difundir.

Los 10 finalistas los traeremos a Bogotá para que canten en vivo y allí elegiremos al mejor para que grabe su canción en producción profesional y difundirla en agosto y cantarla en los eventos masivos con el Papa.

¿Va a haber alguna forma de seguirle la pista a los finalistas, a esas audiciones, se podrá ver alguna especie de concurso por Cristovisión que es el canal que los apoyas con esta convocatoria?

Una vez tomemos la decisión quisiéramos invitar a los medios para que sean partícipes del evento en el que escucharemos a los 10 mejores, es una actividad de la que queremos que todos participen del acontecimiento más importante para Colombia este año.

¿El ganador conocerá personalmente al Papa Francisco?

Lo que se tiene presupuestado es que, dependiendo de la ciudad del ganador y de la cercanía con alguno de los lugares que visitará el Papa, le cante en ese lugar y será en vivo. En ese momento el artista acompañará al papa.

¿Componerle un himno al papa es algo que se acostumbra en las diferentes visitas del sumo pontífice alrededor del mundo?

Sí, es algo que se hace siempre en las visitas del Papa y se adapta según el sitio que visite, es un estilo de alabanza, una manera de expresarle a este gran invitado nuestra acogida, nuestra forma de decirle que estamos felices de que esté entre nosotros.