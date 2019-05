Asonal Judicial no quedó conforme con propuesta del Gobierno

El pasado 23 de mayo, el cese del paro judicial a nivel nacional se produjo después de que el Gobierno llegara a un acuerdo económico con las centrales de trabajadores, en el cual fijó que él aumento salarial para el año 2019 será de 4.5 %, y para el 2020 el será del IPC del 2019 más el 1.32 %.

Los voceros de siete Centrales Obreras y una federación aceptaron en forma unánime el ofrecimiento del 4.5% del incremento salarial para 2019 y para 2020 el 1.32% + IPC.

Sin embargo, Asonal Judicial no quedó contento y a través de un comunicado, se rechazó que se haya firmado un incremento por parte de las centrales obreras del 4.5%. Según argumentan, esta propuesta “no satisface las expectativas ni la crítica situación económica de los trabajadores estatales”.

Al respecto se pronunció Freddy Machado, presidente del sindicato, quien aclaró que para el sector Justicia se autorizó la instalación de una mesa, donde se discutirá el factor salarial de la bonificación judicial y el pago de la prima especial de servicios de funcionarios.

“Nuestras fuerzas y convicciones deben estar dirigidas a esta Mesa Técnica en la que se requiere la unidad de los sindicatos de la Justicia para ir a un paro nacional indefinido si no se atienden nuestras peticiones. Esto explica por qué Asonal Judicial no se desgastó en movilizaciones a última hora –como lo hicieron otras organizaciones–, cuando la suerte estaba echada y no existía margen de maniobra atendiendo la postura del Gobierno de Duque y el sinnúmero de exigencias de los Estatales”, advirtió Machado.