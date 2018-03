Atacan camioneta en la que se movilizaba Gustavo Petro en Cúcuta

La camioneta en la que se desplazaba el candidato presidencial Gustavo Petro fue atacada este viernes por manifestantes en Cúcuta, en un hecho en el que la Policía confirmó que no se presentaron disparos con arma de fuego.

A través de redes sociales, el exalcalde de Bogotá y candidato a la presidencia, Gustavo Petro, reprodujo videos en los que se evidencia cómo manifestantes agreden el vehículo en el que se encontraba.

Esta es la transmisión en Periscope en la que se ve el momento del ataque.

Petro le salió al paso a las especulaciones que venían circulando y aclaró en su cuenta de Twitter que, aunque el vehículo en el que se desplazaba no fue objeto de disparos, sí hubo agresiones y sabotajes a su actividad política.

Fuentes de la Policía confirmaron que el candidato presidencial se encuentra ileso y que los impactos que se ven en la camioneta, y que circulan en fotografías en redes sociales, no son de arma de fuego.

El candidato señaló que detrás de estos hechos está el exalcalde de la ciudad de Cúcuta, Ramiro Suárez.

Por su parte, el candidato al senado Gustavo Bolívar denunció que "a Cúcuta la gobierna un asesino desde la Picota: Ramiro Suárez Corzo".

Que lo sepa el mundo: A Cúcuta la gobierna un asesino desde la Picota: Ramiro Suárez Corzo. Aquí no manda @JuanManSantos aquí no existe estado de derecho. Esta es una República paramilitar independiente y no me retracto.

Favor circular el tuit del en Vivo. Ahí están las pruebas