Audiencia del General (r) Montoya en la Jep fue levantada

Luego de aproximadamente 4 horas de audiencia en la que el General (r) Mario Montoya Uribe acudió ante la Jep, la diligencia fue suspendida ya que no se obtuvo un consenso sobre la condición de victimas de varias personas.

La defensa del general (r) Montoya, el abogado Andrés Garzón, aseguró que su defendido no va a pedir perdón ya que no es culpable de nada:

"El pedir perdón es para aquel que tiene arrepentimiento, y el general tiene claridad de su inocencia. Hay que dejar claro que nunca tuvo ninguna conducta por fuera de la ley".

Por su parte, el abogado de algunas víctimas, Germán Romero, aseguró que la Jep es excesivamente ritualista y no se está encontrando verdad y reparación de las víctimas. Al igual protestó porque no se reconocieran algunas víctimas, alegando que el general Montoya no puede responder por actos de terceros, por eso pidió al fiscal general que impute cargos a Montoya por 102 víctimas.